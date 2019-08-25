В Барселоне эвакуировали посетителей пляжа из-за угрозы взрыва

Посетителей пляжа Сан-Себастьян в Барселоне эвакуировали после того, как водолаз Гражданской гвардии Каталонии случайно обнаружил в нескольких метрах от берега объект, похожий на взрывное устройство, пишет El Mundo. В настоящее время территория оцеплена.

Как отмечает газета, речь может идти о бомбе времен испанской гражданской войны. Такие находки не редкость на барселонских пляжах.

В операции задействованы три лодки Гражданской гвардии и одна, принадлежащая городской администрации, также планируется привлечь ВМС Испании. Когда взрывное устройство будет обнаружено, специалисты планируют провести контролируемый взрыв. По информации Beteve, пляж будет закрыт как минимум до понедельника.