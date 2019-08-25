Продажи автомобилей с пробегом снизились в Екатеринбурге на 3,5%

В Екатеринбурге продажи автомобилей с пробегом за январь-июль составили более 25,3 тыс. машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Лидером вторичного рынка стали автомобили марки Lada (14,8% от всего объема). Второе место заняла Toyota (8,3%). Третье место занял Hyundai (7,6%). Nissan и KIA заняли одинаковую долю на авторынке — 5,6%. «На эти пять марок приходится свыше 40% екатеринбургского рынка подержанных легковых машин»,— говорится в сообщении.

Наибольшее предпочтение екатеринбуржцы отдавали моделям Ford Focus — было перепродано 782 машин. В ТОП-5 вошли Hyundai Solaris — перепродано 615 автомобилей, Daewoo Nexia — 532, KIA Rio — 510, Lada 2114 — 507.