В Эрмитаже покажут экспозицию павильона России, представленную на Венецианской биеннале

Во второй половине 2020 года в Эрмитаже будет показана экспозиция павильона России, представленная в этом году на Венецианской биеннале. Помимо Петербурга выставку экспонируют еще в нескольких городах России и мира, это будет ее расширенный вариант, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

Напомним, что в 2019 году Эрмитаж выступает на Венецианской биеннале куратором российского павильона. Художественным руководителем выставки является режиссер Александр Сокуров. В экспозиции представлены инсталляция «Фламандская школа» художника и сценографа Александра Шишкина-Хокусая, а также инсталляция самого господина Сокурова, которая посвящена картине Рембрандта «Возвращение блудного сына» и совмещает документальное кино, анимацию, живопись и скульптуру.