В двух ресторанах Якутска отравились более 40 человек

Управление Роспотребнадзора Якутии зарегистрировало 42 случая острой кишечной инфекции. Больные отравились в местных ресторанах «София» и «Белые ночи». При проверке выяснилось, что заведения допустили «грубейшие нарушения санитарного законодательства».

По данным ведомства, отравились несколько гостей свадеб, которые праздновали в упомянутых ресторанах 16, 17 и 18 августа. 28 человек госпитализированы, у 11-ти подтвержден диагноз «Сальмонеллез». Ресторанами владеет ООО «Сеул», компании принадлежат еще два заведения общепита («Пхеньян Гван» и «Стелла»). Сейчас все четыре ресторана временно закрыты «в связи с угрозой здоровью граждан».

Как выяснилось в ходе проверки, в ресторанах нарушали технологический процесс приготовления блюд. В частности, в одном холодильнике хранили сырую и готовую продукцию, также отсутствовали технологические карты на блюда и дезинфекционный режим. Часть персонала работала без медицинских документов и не соблюдала элементарные правила гигиены.

«В 6 пробах готовых блюд, 3 пробах сырья, у 2 работников методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) определены возбудители сальмонеллеза. В ходе проверки установлены поставщики сырья, возбуждены административные расследования в отношении 2 ИП, отобраны пробы продукции для лабораторных исследований, продукция арестована до окончания лабораторных результатов»,— говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.