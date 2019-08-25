«Парма» проведет предсезонный сбор в Литве

Баскетбольный клуб «Парма» начал предсезонные сборы в литовском городке Бирштонас. В составе команды Константин Буланов, Глеб Шейко, Николай Жмако, Вадим Бондаренко, Егор Чернышёв, Максим Григорьев, Эйгирдас Жукаускас, Арнетт Моултри, Адас Юшкявичюс, Марекс Мейерис. Вместе с «основой» на сборы полетели игроки молодежки Егор Мельников и Кирилл Будин. Чуть позже к «Парме» присоединятся Артем Забелин, Тони Карр и Александр Платунов.

«На данный момент идет большая и основательная работа. Строится новая команда, мы еще привыкаем к друг другу, и каждый из нас, как в команде, так и в офисе «Пармы», делает все от него зависящее, чтобы всем было комфортно в новом коллективе» - рассказал главный тренер БК «Парма» Казис Максвитис:

Весь ближайший месяц «Парма» будет находиться в Литве. Здесь команда сыграет семь матчей, примет участие в турнирах в Клайпеде и Паневежисе,

Пермяки смогут оценить новую «Парму» 13 октября, когда она сыграет свой первый домашний матч с красноярским «Енисеем».