Российская «молодежка» выиграла хоккейный турнир в Перми

Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) досрочно выиграла хоккейный турнир четырех наций, которые проходят во дворце спорта "Молот" в Перми. Во второй день соревнований сборная взяла вверх над командой Швеции со счетом 1:0. Шайбу в составе национальной команды России забросил Максим Соркин на 14-й минуте. На матче присутствовало свыше 6 тыс. зрителей.

Поскольку в другом матче чешские спортсмены обыграли команду Финляндии со счетом 4:2, россияне набрали шесть очков и стали не досягаемы для соперников. У ближайших преследователей чехов, которых подопечные Владимира Брагина обыграли 4-1, в активе 3 очка.

В заключительный день - в воскресенье сборная России сыграет против сборной Финляндии.