На переговоры с Теодором Курентзисом уехал директор театра

Как стало известно «Ъ-Прикамье», в эти выходные в Санкт-Петербург улетел исполнительный директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов. В рамках его поездки он проведет встречу с Теодором Курентзисом. Эти сведения «Ъ-Прикамье» подтвердил господин Борисов.

Собеседник в правительстве сообщил, что на встрече должен обсуждаться вопросы контракта господина Курентзиса во главе Дягилевского фестиваля.

Напомним, между бывшим худруком и руководством региона существует договоренность о том, что маэстро после ухода возглавить дирекцию Дягилевского фестиваля. Ранее «Новый компаньон» сообщал о предложении бывшего худрука заключить контракт не с театром, а напрямую с руководством региона.

Предполагалось, что для этого в выходные в Санкт-Петербург поедут представители Минкульта.

Однако собеседник в Минкульте это опроверг – этого и не планировалось. Источник в кабмине сообщил, что фестиваль находится в госзадании театра, поэтому о контракте должен договариваться театр. В окружении Теодора Курентзиса переговоры с краевыми властями не комментируют.