Минспорта края не смогло стать крупнейшим кредитором «Амкара»

Семнадцатый апелляционный арбитражный суд отказал во Минспорта в удовлетворении жалобы на майское решение пермского арбитража, не включившего ведомство в состав кредиторов общественной организации ФК «Амкар» с требованием в 543,411 млн руб. Решение было принято 20 августа.

Основанием для требований стала проверка, которое ведомство провело еще в сентябре 2018 года. В рамках ее было выявлено нарушения при расходовании госсубсидий. В частности, речь шла о направлении «Амкаром» субсидий в 21,7 млн руб. на оплату взысканий налоговых органов. Ревизоры не нашли также подтверждения расходов почти 12,5 млн руб. в 2017–2018 годах на детско-юношеский спорт. Исходя из этого, минспорта обратилось с требованием о возврате субсидий за два года.

В случае включения Минспорта, краевое министерство могло стать крупнейшим кредитором и контролировать ход банкротства бывшего футбольного клуба. Сейчас основным кредитором организации является его бывший президент, депутат заксобрания края Геннадий Шилов. Сумма его требований – 256 млн руб.

«Амкар» прекратил существование летом 2018 года из-за финансовых неурядиц.