На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4». Ракета предназначена для работы в космосе и выведения спутников на орбиту. Конструкторское бюро «Южное», разработавшее ракету-носитель, заявило, что испытания были успешными.

Они прошли 23 августа накануне Дня независимости Украины. По данным бюро, все системы «отработали отлично, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано». «Состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя. <…> Это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени»,— говорится в сообщении бюро на странице в Facebook.

В состав третьей степени «Циклона-4» входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, который предназначен для создания тяги и маневрирования. Как уточнили в бюро, «основные конструкторские решения заложены в состав второй ступени новой ракеты-носителя "Циклон-4М"».

Реализация украинского проекта «Циклон-4» началась в 2003 году совместно с Бразилией. В 2006–2015 страны потратили $320 млн на создание ракеты-носителя и стартового комплекса на бразильском космодроме Алькантара. Изначально старт ракеты был запланирован 2010 год, но неоднократно переносился, после чего проект временно заморозили.