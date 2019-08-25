Стоимость товарного знака «УралАвтоИмпорта» оценили в 0 рублей

На торги выставлено имущество ООО «Энерджи Моторс». Сведения об этом содержатся в едином федеральном реестре сведений о банкротствах.

Напомним, на ООО «Энерджи Моторс» было оформлено дилерство марки Nissan в рамках деятельности холдинга «УралАвтоИмпорт». Общество было объявлено банкротом в 2018 году.

Оборудование и товарно-материальные ценности компании оценены в 90 тыс. руб. В них входит система видеонаблюдения, оцененная в эту же сумму. В перечень входят также словесный и изобразительный товарные знаки «УралАвтоИмпорт», сайт компании. Они оценены в 0 руб.

Дебиторская задолженность контрагентов тоже выставлена на торги и оценена в 431,1 млн руб.

«УралАвтоИмпорт» - ранее был крупнейшим пермским автохолдингом. Свернул свою деятельность в 2018 году из-за финансовых проблем.