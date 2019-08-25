Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда в Челябинске

Сергей Ковалев в Челябинске защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в поединке с британцем Энтони Ярдом. Бой завершился победой россиянина нокаутом в 11-м раунде.

Большую часть боя Сергей Ковалев действовал первым номером, однако в восьмом раунде после удачной серии от Ярда чуть не оказался в нокауте. В девятой трехминутке россиянин вернул себе преимущество и в конце 11-го раунда достал соперника левым боковым, обеспечив себе 34-ю победу в профессиональной карьере.