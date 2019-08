В США молния ударила в дерево во время турнира по гольфу, пострадали 6 человек

Молния дважды ударила в дерево во время турнира по гольфу PGA в штате Атланта, сообщает The New York Times. В результате инцидента пострадали шесть человек.

Удары молнии произошли в тот момент, когда участники и зрители турнира ждали улучшения погоды. Организаторы турнира заявили, что полученные пострадавшими травмы не должны быть опасны для жизни. Соревнования перенесли на следующий день.

В PGA Tour сообщили, что от обломков дерева пострадали четыре человека. Официальные представили турнира также рассказали о двух пострадавших, обратившихся за медицинской помощью. «Это потрясло клуб. Мощная, мощная вещь. Страшная вещь»,— отметил гольфист Мэтт Кучар.

Freeze frame off my TV of the lightning strike at the #FedExCup at East Lake today. NBC is reporting multiple injuries ?? pic.twitter.com/PvWExN4SwC