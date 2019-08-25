Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии

Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху. «Я повторяю: у Ирана нет иммунитета нигде. Наши силы действуют против иранской агрессии в каждом секторе»,— написал он у себя в Twitter.

Господин Нетаньяху также отметил, что дал указание готовиться «к любому сценарию». «Мы будем продолжать принимать решительные и ответственные действия против Ирана подконтрольным ему силам, чтобы обеспечить безопасность Израиля»,— добавил премьер-министр. Информацию о жертвах атаки Биньямин Нетаньяху не сообщил.

The Jerusalem Post уточняет, что удары были нанесены по нескольким целям в деревне Акраба к северо-востоку от столицы Сирии Дамаска.