Памятник Ту-144 открыли в Жуковском

Памятник советскому сверхзвуковому пассажирскому самолету Ту-144 открыт в подмосковном Жуковском. Монумент установили на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе.

«Это не просто крылатая машина, это символ достижений российской авиационной науки. Ту-144 стал первым в мире сверхзвуковым пассажирским лайнером»,— сказал глава Жуковского Юрий Прохоров на церемонии (цитата по ТАСС).

Памятник представляет собой модель Ту-144. Он установлен на три опоры так, чтобы нос самолета был поднят кверху, как будто он взлетает.