На Кубани во время сельхозработ разбился вертолет, пилот погиб

Самодельный вертолет, собранный на базе Ми-2, потерпел катастрофу в Каневском районе Краснодарского края, пилот погиб, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. Следственный комитет подтвердил ТАСС гибель пилота, на место ЧП выехали следователи.

«Вертолет проводил работы по опрыскиванию полей в районе станицы Челбасская»,— рассказал собеседник «РИА Новости».

По его словам, при падении воздушное судно загорелось, пожар потушен. Предварительно, вертолет принадлежит частному предпринимателю.