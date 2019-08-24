«Зенит» проиграл в гостях «Уфе»

Петербургский «Зенит» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги проиграл в гостях ФК «Уфа». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч забил полузащитник уфимцев Даниил Фомин.

На последней минуте добавленного времени матча у петербуржцев был шанс сравнять счет, однако судья не засчитал гол Магомеда Оздоева, определив, что за секунду до этого игрок «Зенита» нарушил правила, атаковав вратаря.

Поражение в Уфе стало первым для петербургской команды в этом сезоне. Следующий матч в рамках РПЛ «Зенит» проведет также в гостях — против московского «Спартака». Игра состоится в следующее воскресенье, 1 сентября.