В Петербурге открывается омская сеть кофеен Skuratov

Омская сеть кофеен Skuratov намерена осуществить экспансию на петербургский рынок. В настоящий момент у компании работает одно заведение — на Малой Конюшенной улице, однако в ближайшее время она планирует увеличить их число до пяти, сообщает РБК.

В частности, по данным агентства, осенью этого года Skuratov собирается открыть кофейню площадью 90 кв. м на Петроградской стороне. Объем инвестиций должен составить 10 млн рублей.

Всего по России у сети сейчас насчитывается 21 точка в семи городах — Омске, Москве, Казани, Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Самаре. По данным компании, в июле 2019 года петербургская кофейня стала лидером по выручке во всей сети.