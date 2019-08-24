Избирком Екатеринбурга рассматривает четвертую заявку на референдум о сквере

Рабочая группа избирательной комиссии Екатеринбурга проверяет документы инициативной группы о регистрации референдума о выборе статуса для территории сквера у театра драмы. Окончательное решение горизбирком пример на заседании 4 сентября.

Заявка на референдум от 11 человек из «Комитета в защиту сквера» (создан после протестов вокруг строительства храма Святой Екатерины в сквере около драмтеатра) была подана 21 августа. На референдум предложено вынести один вопрос: «Согласны ли вы с приданием данному земельному участку статуса территориального зонирования территории общего пользования (ТОП-1): парки, набережные, скверы, бульвары?».

Храм Святой Екатерины планировалось построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году, инвесторами выступают РМК и УГМК. С 13 по 16 мая в сквере у драмтеатра прошли акции протеста. После чего президент РФ Владимир Путин посоветовал провести опрос о выборе места под строительство. 16 июня Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере. 26 июня рабочая группа по подготовке опроса по месту строительства храма исключила сквер у драмтеатра из списка площадок для голосования. 9 августа от земельного участка, арендованного для строительства, отказались УГМК и РМК. Опрос о месте строительства проведут в середине сентября. Стройка начнется не раньше конца 2020 года.

Ранее инициативная группа уже три раза подавала заявку на проведения референдума о смене статуса сквера. Избирком отказывал ей из-за отсутствия в протоколе или указания некорректных персональных данных нескольких членов группы. «В прошлый раз избирательная комиссия отказала из-за того, что вопрос не соответствовал закону — он не позволял поместить варианты ответов “за” или “против”»,— пояснил глава горизбиркова Вадим Антошин.

Анастасия Реутова