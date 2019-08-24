Первосентябрьскому капиталу подбивают бюджет

На помощь материнскому спешит первосентябрьский капитал — в Госдуме предлагают материально помочь родителям подготовить ребенка к началу учебного года. Цены на комплект школьника растут из года в год, в связи с чем 1 сентября стало восприниматься многими семьями как малоприятное, но необходимое мероприятие. Кто сможет рассчитывать на субсидии? И как их планируется выдавать? Выяснял Николай Долгополов.

Идею первосентябрьского капитала предложил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По его мнению, такая помощь от государства может быть ежегодной и предназначена для снижение финансовой нагрузки на родителей, чтобы День знаний все-таки оставался праздником. Но есть определенная тонкость: предполагается, что принцип оказания материальной помощи будет носить заявительный характер, говорит Борис Чернышов: «Настроение у людей не должно ухудшаться. Они смогут через портал госуслуг подать заявление о том, что им нужна такая услуга, как первосентябрьский капитал, приложить все необходимые документы — чеки, справки, чтобы оправдать ту или иную покупку. Потом заплатить от 25% от средней ежемесячной зарплаты по региону, а все остальные расходы будут возмещать региональный и федеральный бюджеты. У нас много субъектов имеют такую возможность, например, бюджет Москвы профицитный. Богатые люди не станут обращаться за такой помощью, им же не захочется собирать чеки и так далее. А тем, кому это будет актуально, пройдут эту процедуру, и никаких проблем не возникнет».

Между тем, по оценкам Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, минимальная стоимость полного комплекта московского школьника составляет примерно 10 тыс. руб. Известный психолог Анетта Орлова ведет дочь в первый класс и, по ее словам, уже потратила на подготовку втрое больше: «Мы решили купить два набора формы, конечно, красивый рюкзак... И на все траты у нас ушло в рамках 30 тыс. руб.».

Это хорошо, когда в семье один ребенок, а когда их 16, как у одной из самых известных многодетных мам России Марины Соловей? Спасает только то, что не все они пойдут в школу 1 сентября, говорит женщина: «У меня пятеро детей школьного возраста, но некоторые из них на домашнем обучении, так что в школу в этом году пойдут только двое. Им необходимы канцелярские принадлежности в большом количестве, одежда. При этом я как многодетная мама получаю от государства по 5 тыс. руб. на каждого ребенка.

Если бы такой первосентябрьский капитал появился, то мы бы им пользовались».

Материальная поддержка семей практикуется во многих государствах, например, в Великобритании на каждого школьника выделяется по 150 фунтов в месяц. Часть этих средств в размере полугодовой суммы можно тратить на подготовку к новому учебному году, рассказала проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова. В России же нет подобной модели, и на регионы в этом вопросе рассчитывать не приходится, считает эксперт: «Такого рода помощь является прерогативой региональных бюджетов, а профицитных среди них мало. Вообще, конечно, начать нужно было бы с того, чтобы бедные семьи получали приличное пособие, которое бы существенно сокращало дефицит доходов.

Как популистское политическое заявление эта идея звучит очень хорошо, но вот финансовой модели ее реализации нет».

Вопрос помощи семьям школьников постоянно поднимают на разных уровнях последние 25 лет, но ситуация так и не изменилась. Государство объясняет это приоритетами модернизации экономики. Впрочем, есть надежда на некие подвижки в рамках реализации майских указов президента от 2018 года, среди которых имеются проекты «Образование» и «Демография». Но вряд ли что-то изменится в этом учебном году.

Автор идеи — депутат от ЛДПР Борис Чернышов — направил обращение о создании программы «Первосентябрьский капитал» вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он также надеется подготовить соответствующий законопроект в осеннюю сессию.