Первосентябрьскому капиталу подбивают бюджет

На помощь материнскому спешит первосентябрьский капитал — в Госдуме предлагают материально помочь родителям подготовить ребенка к началу учебного года. Цены на комплект школьника растут из года в год, в связи с чем 1 сентября стало восприниматься многими семьями как малоприятное, но необходимое мероприятие. Кто сможет рассчитывать на субсидии? И как их планируется выдавать? Выяснял Николай Долгополов.
Идею первосентябрьского капитала предложил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По его мнению, такая помощь от государства может быть ежегодной и предназначена для снижение финансовой нагрузки на родителей, чтобы День знаний все-таки оставался праздником. Но есть определенная тонкость: предполагается, что принцип оказания материальной помощи будет носить заявительный характер, говорит Борис Чернышов: «Настроение у людей не должно ухудшаться. Они смогут через портал госуслуг подать заявление о том, что им нужна такая услуга, как первосентябрьский капитал, приложить все необходимые документы — чеки, справки, чтобы оправдать ту или иную покупку. Потом заплатить от 25% от средней ежемесячной зарплаты по региону, а все остальные расходы будут возмещать региональный и федеральный бюджеты. У нас много субъектов имеют такую возможность, например, бюджет Москвы профицитный. Богатые люди не станут обращаться за такой помощью, им же не захочется собирать чеки и так далее. А тем, кому это будет актуально, пройдут эту процедуру, и никаких проблем не возникнет».
Между тем, по оценкам Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, минимальная стоимость полного комплекта московского школьника составляет примерно 10 тыс. руб. Известный психолог Анетта Орлова ведет дочь в первый класс и, по ее словам, уже потратила на подготовку втрое больше: «Мы решили купить два набора формы, конечно, красивый рюкзак... И на все траты у нас ушло в рамках 30 тыс. руб.».
Это хорошо, когда в семье один ребенок, а когда их 16, как у одной из самых известных многодетных мам России Марины Соловей? Спасает только то, что не все они пойдут в школу 1 сентября, говорит женщина: «У меня пятеро детей школьного возраста, но некоторые из них на домашнем обучении, так что в школу в этом году пойдут только двое. Им необходимы канцелярские принадлежности в большом количестве, одежда. При этом я как многодетная мама получаю от государства по 5 тыс. руб. на каждого ребенка.
Материальная поддержка семей практикуется во многих государствах, например, в Великобритании на каждого школьника выделяется по 150 фунтов в месяц. Часть этих средств в размере полугодовой суммы можно тратить на подготовку к новому учебному году, рассказала проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова. В России же нет подобной модели, и на регионы в этом вопросе рассчитывать не приходится, считает эксперт: «Такого рода помощь является прерогативой региональных бюджетов, а профицитных среди них мало. Вообще, конечно, начать нужно было бы с того, чтобы бедные семьи получали приличное пособие, которое бы существенно сокращало дефицит доходов.
Вопрос помощи семьям школьников постоянно поднимают на разных уровнях последние 25 лет, но ситуация так и не изменилась. Государство объясняет это приоритетами модернизации экономики. Впрочем, есть надежда на некие подвижки в рамках реализации майских указов президента от 2018 года, среди которых имеются проекты «Образование» и «Демография». Но вряд ли что-то изменится в этом учебном году.
Автор идеи — депутат от ЛДПР Борис Чернышов — направил обращение о создании программы «Первосентябрьский капитал» вице-премьеру Татьяне Голиковой. Он также надеется подготовить соответствующий законопроект в осеннюю сессию.
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