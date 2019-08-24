Умер переводчик фильмов «Челюсти» и «Парк Юрского периода» Юрий Живов

Российский авторский переводчик фильмов Юрий Живов ушел из жизни на 62-м году жизни, сообщил «РИА Новости» его двоюродный брат Андрей. Он уточнил, что режиссер умер в больнице от хронического заболевания.

Ранее работавший в структурах ООН, Юрий Живов начал заниматься переводами фильмов в конце 80-х годов. Наиболее известные переведенными им картины — «Зеленая миля», «Парк Юрского периода», «Челюсти», фильмы о Джейсоне Борне, «Основной инстинкт», «Крокодил Данди», «Джуманджи», «Ромео и Джульетта». Всего он перевел более 1,3 тыс. кинолент.