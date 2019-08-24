Западный военный округ отметил 155-летие со дня своего образования

В Доме офицеров в Петербурге прошло торжественное собрание, посвященное 155-летию со дня образования Западного военного округа. От имени городских властей военнослужащих и ветеранов поздравил вице-губернатор Евгений Елин, который выразил командованию и личному составу ЗВО особую благодарность за организацию и проведение парада 27 января на Дворцовой площади, посвященного 75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В новейшей истории России Западный военный округ был создан в сентябре 2010 года путем слияния Ленинградского и Московского военных округов. Войска ЗВО дислоцируются на территории 26 субъектов РФ, а штаб расположен в Петербурге. В настоящее время администрации районов города шефствуют над 27 воинскими частями и кораблями.

Отметим, что в минувший четверг, 22 августа, в честь юбилея ЗВО от стен Петропавловской крепости был дан праздничный салют.