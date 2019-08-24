«Звезда» открыла счет победам в первенстве ПФЛ

Футболисты пермской «Звезды» одержали первую победу в сезоне в рамках ОЛИМП-Первенства ПФЛ. В матче шестого тура на своем поле подопечные Константина Парамонова обыграли «Уфу-2», занимающую последнее место в группе «Урал-Приволжье».

Мячи в пермском клубе забили Илья Иванов, Андрей Елисеев и Максим Лаук. Гости сумели поразить ворота «Звезды» лишь с пенальти. Результат встречи 3-1 в пользу пермского клуба. На матче присутствовало 1000 зрителей

«Звезда» после этого успеха поднялась в турнирной таблице на одну ступень и с пятью очками занимает после 6 туров 10-ое место.

Следующий матч пермяки проведут 30 августа в гостях против «Лады-Тольятти».