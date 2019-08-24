В Перми на хоккейном турнире играют лучшие молодежные сборные Европы

В пермском УДС «Молот» стартовал «Турнир четырех нации» среди молодежных сборных. В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, олимпийские чемпионы и чемпионы мира Игорь Ларионов и Александр Якушев.

К крупному турниру была проведена серьезная подготовка спортивной инфраструктуры универсального дворца спорта. Обновили несколько командных помещений, хоккейную коробку и зрительские трибуны, заменили систему освещения арены, а также отремонтировали медицинский кабинет и гостевую раздевалку.

В первом матче турнира сборная Финляндия в овертайме обыграла сборную Швеции со счетом 6-5. Молодёжная сборная России начала турнир с победы - команда обыграла сборную Чехии со счётом 4:1.

Турнир четырёх наций – это международный хоккейный турнир молодёжных U20 сборных, который проходит в разных странах и проводится несколько раз в год.