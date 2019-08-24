В Перми на продажу выставлено пять частных детских садов. Объявления размещены на сайте Avito.

Сад в микрорайоне Садовом за 2 млн руб. рассчитан на 32 ребенка. Помещение находится в долгосрочной аренде. На площади 165 кв. м расположены две игровых, спальня, два санузла, раздевалка, столовая, кухня, а также есть оборудованная площадка для прогулок. Сад работает пять лет.

Второй сад находится в селе Фролы. Он продается за 150 тыс. руб. Сад продается с тем условием, что собственник продает помещение, поэтому новый владелец сможет его выкупить. Сад работает пять лет, предлагает дополнительные услуги: аренда помещения на детский праздник, изостудия, логопед, школа дошколят, группа выходного дня. Собственник указал, что продает актив в связи с переездом в другой регион.

Еще один частный детский сад продается на ул. Героев Хасана. Стоимость его составляет 380 тыс. руб. Бизнес работает шесть лет. На площади 70 кв. м располагаются кухня, зал для занятий, спальня, игровая, санузел, колясочная. С собственником подписан договор аренды на 11 месяцев, который ежегодно продлевается.

Четвертый сад стоит 500 тыс. руб., он находится на ул. Крисанова. Собственник не указал параметры помещения. Известно, что услугами этих яслей пользуется 21 человек.

Еще один садик на ул. Юрша, 82, стоит 350 тыс. руб. В помещении площадью 120 кв. м расположены кухня, столовая, две спальни, класс для занятий, игровая, кабинет. Сад рассчитан на 20 детей. Как указал собственник, сад продается в связи с тем, что ему не хватает времени контролировать рабочий процесс.