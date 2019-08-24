Ресторан «Форшмак» вновь сменит собственника

Владелец ресторана «Форшмак» Сергей Рыбаков выставил его на продажу на сайте Avito. Стоимость ресторана — 5,5 млн руб. Продавец указывает, что возможен обмен на «достойный автомобиль».

Ресторан расположен на ул. Сибирской, 46. Помещение площадью 280 кв. м находится в аренде до 2024 года.

«Почему продаю, не скажу, просто поменялись жизненные планы»,— указал продавец.

Напомним, ресторан «Форшмак» был приобретен в 2017 году Сергеем Рыбаковым. Сумма сделки не разглашалась, однако прежний владелец Аркадий Кац первоначально планировал реализовать готовый бизнес за 15 млн руб. Однако потом цена была якобы снижена до 9,9 млн руб. Ранее сообщалось ,что Сергей Рыбаков с 2006 года занимается развитием яхт-клуба «Фаворит» (ул. Дачная, 1). В него входят гостиница, ресторан и яхт-клуб.