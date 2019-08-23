ФАС оштрафовала ВТБ за распространение ненадлежащей рекламы

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Мособласти оштрафовало банк ВТБ на 600 тыс. руб. за распространение ненадлежащей рекламы. Ранее в управление поступили жалобы от граждан на получение подобной рекламы.

УФАС выяснило, что распространялась реклама финансовых услуг без указания всех существенных условий, влияющих на сумму расходов, которые понесет лицо, воспользовавшись указанным в рекламе кредитом, а также наименования лица, оказывающего финансовые услуги. Ведомством в отношении банка были возбуждены дела о нарушении законодательства о рекламе.