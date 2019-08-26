«Росводоканал Воронеж» делает ставку на молодые кадры

Фото: «РВК-Воронеж»

20 студентов вузов и обучающихся учреждений среднего профессионального образования в 2019 году прошли производственную практику на объектах «РВК-Воронеж». В отделе подбора, обучения и развития персонала предприятия эту цифру считают своеобразной точкой роста.

«Средний возраст сотрудников воронежского водоканала уже приблизился к 50 годам, поэтому нам не помешает профессиональное «омоложение». Наши производственные площадки открыты для студентов и обучающихся профильных высших и средне-специальных учебных заведений города и области. Пусть покажут себя, а «умелые руки» и «светлые головы» мы трудоустроим», - рассказала директор по предприятию «РВК-Воронеж» Елена Сарычева.

Чаще всего на практику в водоканал приходят технологи, лаборанты, водители и технические специалисты: от электриков до программистов. Если практикант проявил свои профессиональные компетенции, то его руководитель на предприятии предоставляет характеристику в специалистам по подбору персонала, и студент включается во внешний резерв кадров. Так, летом 2019 года были приняты на работу сотрудники в лабораторию, автотранспортный цех и технологический отдел участка очистных сооружений.

Производственную практику на объектах водоканала могут пройти все, кто обучается профильным специальностям в городе и области. Для этого необходимо обратиться в отдел подбора, обучения и развития персонала «РВК-Воронеж» и предоставить типовой договор от учебного заведения.