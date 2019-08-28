Директором по розничному бизнесу Альфа-Банка в Воронеже назначен Дмитрий Ермилов

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Розничный бизнес Альфа-Банка в Воронеже возглавил Дмитрий Ермилов. Перед новым руководителем стоит комплекс задач: укрепление позиций Альфа-Банка на банковском розничном бизнесе региона, увеличение клиентской базы и улучшение качества обслуживания. Особое внимание будет уделяться развитию зарплатных проектов банка в Воронеже и Воронежской области.

«Эффективное развитие розницы является одним из приоритетных направлений Альфа-Банка в Воронеже. Уверен, под руководством такого опытного и профессионального руководителя как Дмитрий, команда розничного бизнеса успешно достигнет амбициозных целей, что позволит укрепить наши позиции на банковском рынке региона, - комментирует Региональный Управляющий Альфа-Банка в Воронеже Евгений Борисов.

Дмитрий родился и вырос в Воронеже. Окончил Воронежский Государственный университет по специальности «Финансы и кредит». Карьеру в банковской сфере начал с 2006 года, работал на различных позициях в таких банках, как Райффайзенбанк, ВТБ24, Газпромбанк.

Сеть обслуживания Альфа-Банка в регионе представлена четырьмя отделениями, 27 банкоматов Альфа-Банка и около 200 банкоматов банков-партнеров.