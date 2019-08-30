Искусство расцвечивать жизнь Девятый ежегодный фестиваль садов и цветов «Город-Сад» посвящен Году театра и 85-летию Воронежской области

Фото: Администрация Воронежской области

Фестиваль пройдет с 5 по 8 сентября на территории Воронежского центрального парка. Традиционно этот любимы воронежцами проект реализуется при поддержке губернатора и правительства Воронежской области.

Основная цель фестиваля – демонстрация лучших достижений садово-паркового искусства, ландшафтного дизайна, а также повышение уровня экологической культуры. На брифинге в областном Доме журналистов руководитель Департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин рассказал об особенностях фестивальной программы 2019 года и международной конференции по зеленой инфраструктуре городской среды.

Ландшафтные фантазии

Каждый из 4 дней фестиваля имеет насыщенную программу. В первый день свое искусство украшать жизнь продемонстрируют профессионалы в области ландшафтной индустрии, а международное жюри фестиваля оценит представленные ландшафтные и флористические композиции. Во второй день состоится церемония торжественного открытия фестиваля. Программа 7 сентября будет посвящена Году театра в России – все мероприятия пройдут под общим названием «Театральный перекресток».

8 сентября, в день, посвященный 85-летию создания Воронежской области, пройдут выступления победителей музыкального конкурса «Большая опера» телеканала «Россия-Культура», а в Зеленом театре с 6 по 8 сентября творческие коллективы Воронежа подарят свое искусство участникам и гостям фестиваля.

В течение четырех дней фестиваля ведущие специалисты ландшафтной отрасли и флористики будут давать мастер-классы и проводить презентации лучших проектов.

В рамках фестиваля состоится конкурс правительства Воронежской области в сфере зеленой индустрии. Он будет проходить в 10 номинациях: «Сад большой», «Сад малый», «Планета цветов», «Флористические композиции», «Клумбы и цветники», «Дар Земли», «Сено – Солома и Эко-арт», «Game of flowers», «Маркет». Уже третий год специальная номинация - «Зеленая инициатива» - предусмотрена для участников от бизнес-сообщества. По словам Алексея Карякина, год от года количество заявок от них растет, а представленные работы начинают конкурировать с произведениями профессиональных ландшафтников.

В этом году о своем желании участвовать в этой номинации заявили уже 18 компаний. Среди них – «Молвест», «Сити-парк Град», «Мебель Черноземья», «Аэропорт», ЦДМ, «Холод», Тисса и другие.

Фото: Администрация Воронежской области

В других номинациях будут соперничать лучшие специалисты в области ландшафтного дизайна и садово–паркового искусства, флористические студии, организации агропромышленного комплекса. На участие в фестивале подано уже 180 заявок (в прошлом году было 164), а с учетом интерактивных программ это число может вырасти до 238. Впрочем, как подчеркнул Алексей Карякин, «У нас нет задачи увеличивать количество участников. Делаем упор на качество и креативные идеи проектов, поэтому не все желающие проходят предварительный отбор».

Креативная фантазия особенно потребуется участникам флористического конкурса «Игра цветов» (GAME of FLOWERS), основанного на мотивах известного во всем мире сериала «Игра Престолов».

Они будут разделены на 7 цветочных королевств: Королевство роз, Королевство тилландсий, Королевство калл, Королевство хризантем, Королевство гипсофил, Королевство пальм, Королевство клематисов.

На основе принадлежности к тому или иному королевству будет составляться база материала, из которого участники выполнят 3 конкурсных задания – создать цветочный трон, торжественный букет или украшение для королевского стола. В качестве домашнего задания им предстоит подготовить сюрприз от королевства.

Еще одним ярким флористическим акцентом станет платье из 1000 цветов: тилландсий, орхидей Ванда, крупных хризантем. Основой для этого буйства красок станет серый ирландский мох.

Работы конкурсантов будет оценивать компетентное международное жюри.

Новшество фестиваля этого года – зона «Искусство в парке», которая будет создана при поддержке известных воронежских художников Алексея Загородных и Евгения Камбалина. Гости фестиваля смогут поучаствовать в рисовании большой карты Воронежской области, размером 12 на 3 метра. Это коллективное творчество, в которое каждый желающий сможет внести свои штрихи, будет продолжаться на протяжении трех дней. Кроме того, известный художник Алексей Загородных проведет с участием гостей фестиваля мастер-классы по созданию пейзажей и поделится опытом создания скетч- набросков цветов.

В качестве подарка от фестиваля гости с помощью художника-графика Дениса Булавинцева и заранее изготовленных различных штампов смогут создать на память открытки.

Поскольку фестиваль посвящен объявленному в России Году театра, в рамках фестиваля гости увидят сады, посвященные балетам «Лебединое озеро» и «Малахитовая шкатулка». Один из садов, созданный воронежскими ландшафтными архитекторами, будет символизировать китайский театр теней. Также в ландшафтных садах и экспозициях будут воплощены неотъемлемые части театра. К примеру, можно будет увидеть «Зеленую гримерку» и сад-иллюстрацию к знаменной фразе Константина Сергеевича Станиславского «Театр начинается с вешалки».

На фестивальной площадке появятся арт-объекты и фотозоны, посвященные театру. Входная группа будет оформлена в виде огромных театральных вееров. Гости фестиваля смогут увидеть масштабное граффити балерины.

В программе фестиваля запланирована творческая встреча с Заслуженным артистом Российской Федерации, актером театра МХАТ имени А.П. Чехова, кинорежиссером и актером кино Дмитрием Дюжевым.

Театральное искусство также станет ключевым на торжественном закрытии фестиваля. Так, в рамках заключительного концерта в Зеленом театре состоится выступление победителей музыкального конкурса «Большая опера» на телеканале «Культура».

Оформление зоны с арт-объектами из сены-соломы также не будет в стороне от театра: лейтмотивом ее станет фраза одного из героев комедии Шекспира «Весь мир театр, а люди в нем - актеры». Гости фестиваля превратятся в актеров интерактивного спектакля «Ломовской замес» В нем переплетутся самые разные жанры музыкального искусства: пластический этюд, фольклор, классическое искусство, шансон...

В этом году на площадке «Сено-Солома» будет широко представлен «Этнохутор», где посетители смогут познакомиться с традиционным укладом сельской жизни и ремеслами.

Фото: Администрация Воронежской области

На брифинге журналисты выразили опасение, что растущая популярность у горожан фестиваля «Город-Сад» может послужить поводом коммерциализировать этот проект. На что Алексей Карякин ответил: «Первый фестиваль стал своего рода подарком жителям Воронежа к 425-летию города и с тех пор мы сохраняли и намерены сохранять впредь его статус социально-культурного проекта с бесплатным посещением всех мероприятий для горожан и гостей. Фестиваль стал ожидаемым праздником и источником идей для улучшения городской среды и дачного ландшафтного творчества».

Ряд объектов прежних фестивалей нашли «прописку» в городских парках. В примеру, прошлогодний «Китайский мост» и «Сад камней» переехали на территорию Червонного яра и продолжают радовать воронежцев.

Кладезь идей и опыта

Новые идеи формируются и на традиционной научно-практической конференции, посвященной зеленой инфраструктуре, которая в этом году пройдет 4-5 сентября в отеле Marriott. На ней будут обсуждаются разные концепции озеленения территорий, состоится обмен опытом, который участники из разных регионов России и других стран смогут использовать в практической плоскости.

Спикерами конференции станут представители ландшафтного направления, архитектуры и арбористики из 8 стран: Англии, Италии, Новой Зеландии, США, Китая, Турции и Швеции. Это уже хорошо известный воронежцам Яго Кинн, консультант ассоциации арбористов Великобритании, который во многом помогает в организации этой конференции, Марицио Лаппони из Италии - член европейской ассоциации питомников, Дай Чжун, генеральный директор NITA Design Group, главный научный сотрудник Китайского научно-исследовательского объединения по индустриальному и городскому строительству, Марк Боутер, глава службы парков Оклендского совета, председатель Совета директоров рекреационной Ассоциации Новой Зеландии, Нихан Парлак, научный сотрудник Стамбульского университета-Церрапаша, магистр ландшафтной архитектуры и эксперт по пермакультуре, Хенрик Вальденстрем, основатель Королевского Национального городского парка в Стокгольме, сотрудник Всемирного фонда дикой природы Швеции, специализирующийся на озеленении городских территорий и другие знаковые специалисты в области создания зеленой архитектуры. Из российских столпов - Таисия Вольфтруб, президент ассоциации ландшафтных архитекторов России, профессор международной Академии ахитектуры, Лидия Леонтьева, главный ландшафтный архитектор парка имени Горького, Антонина Орлова, председатель правления российской Ассоциации производителей посадочного материала и другие интересные спикеры.

Более подробную информацию о конференции можно получить на сайте greenconf.ru, уточнить интересующие вопросы по электронной почте info@greenconf.ru.