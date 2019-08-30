В Нововоронеже состоялся старт модуля программы развития для победителей конкурса «Время строить!»

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В течение трёх дней в Нововоронеже проходила стартовая сессия и модуль программы развития - семинар «Основы функционирования АЭС» для победителей конкурса «Время строить!»

Конкурс “Время строить” стартовал в отрасли в конце 2018 года на базе Инжинирингового дивизиона, цель которого найти новых перспективных сотрудников на руководящие должности в проектах АСЭ, в том числе международных. Победители конкурса получили возможность занять руководящие позиции в командах проектов АСЭ и участвовать в программе опережающего развития руководителей проектов по сооружению АЭС.

– В программу развития вошли 12 победителей конкурса. Она рассчитана на два года и включает в себя работу и стажировки в текущих международных проектах, на действующих площадках сооружения АЭС, – рассказала эксперт управления по обучению персонала и развития корпоративной культуры АО ИК «АСЭ» Татьяна Панкова.

По словам организаторов, Нововоронеж для проведения старта программы развития выбран не случайно. Ведь именно здесь была построена первая промышленная АЭС и первые в мире инновационные энергоблоки поколения «3 +».

Участники программы развития побывали с ознакомительным визитом на энергоблоке № 6 Нововоронежской АЭС, встретились с заместителем главного инженера по эксплуатации Игорем Гусевым, директором Нововоронежского филиала- Дирекции по сооружению НВАЭС-2 Олегом Бородиным, с руководителями подрядных организаций, обменялись опытом и получили ответы в живом диалоге с людьми, построившими и эксплуатирующими блок.

Также участники прошли обучение на фабрике процессов «Последний планировщик», узнали о стандартах Производственной системы Росатома (ПСР), которые применяются на строительных площадках АЭС. В блоке «Лидеры учат лидеров» удалось пообщаться и получить ценные уроки на тему ценности «Безопасность» от первого заместителя директора отраслевого центра планирования и контроля сооружения объектов Александра Полушкина.

– Символично, что погружение в теорию функционирования АЭС прошло на территории самого развитого ядерного города страны, в котором опробованы все самые новейшие технологии своего времени. Я впервые побывал в современном учебном центре, получил информацию о нюансах обучения иностранного эксплуатирующего персонала, – поделился впечатлениями заместитель директора – начальник технического управления АЭС «Эль-Дабаа» Николай Федоров.

На семинаре «Основы функционирования АЭС», разработанной Технической академией Росатома, участники пообщались с преподавателями и приглашенными от академии экспертами, бывшими руководителями – начальниками смены блоков и получили теоретические знания, практические советы, а также решение реальных кейсов, которые были в работе у экспертов. Таким образом, модуль про устройство станции стал местом обмена опытом.

Обучение завершилось экскурсией по Международному центру подготовки персонала.