Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла сегодня, 23 августа, около 17:40 в районе 172-го километра федеральной автодороги «Кавказ», вблизи поселка Заветный. По предварительным данным ГУ МВД по краю, на автодороге произошло столкновение кроссовера Nissan Qashqai и минивена Opel Zafira.

В результате ДТП на месте от полученных травм погибли оба водителя, а также две пассажирки Opel. В больницу доставлена шестилетняя девочка из «Опеля».

В настоящее время на месте решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Василий Хитрых