Лучшему боксеру года ищут супертяжелый дебют

В ближайшее время выяснится, с кем проведет первый бой после перехода в супертяжелый вес лучший боксер 2018 года Александр Усик. Уже анонсированный ранее матч украинца против известного камерунского бойца Карлоса Такама сорвался из-за травмы Усика. Ряд источников утверждает, что основным претендентом на поединок с ним теперь является россиянин Андрей Федосов.

В конце нынешней недели одной из главных тем на многих медиаресурсах, освещающих профессиональный бокс, стала ситуация с очередным боем украинца Александра Усика. В этом нет ничего странного, поскольку речь идет о событии, являющемся потенциальным хитом.

В суперзвезду с колоссальным коммерческим потенциалом Александра Усика превратил прошлый год и победа в масштабном проекте World Boxing Super Series с участием всех сильнейших представителей первого тяжелого веса (до 90,7 кг).

В финале Усик выиграл у россиянина Мурата Гассиева, собрав у себя все четыре чемпионских пояса — Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO), а затем защитил статус, одолев известного британца Тони Белью. Эффектный стиль украинского бойца принес ему первую позицию практически во всех авторитетных классификациях лучших боксеров года вне зависимости от весовой категории — изданий The Ring и Sports Illustrated, Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе, ESPN. При этом возникла интрига, связанная с его ближайшим будущим. Заключалась она в том, собирается ли Усик еще задержаться в первом тяжелом весе или переберется на категорию выше в поисках более выгодных с финансовой точки зрения боев. В итоге он сделал вполне логичный выбор, превратившись в супертяжеловеса.

В марте было объявлено, что дебютирует в этой категории Усик боем против Карлоса Такама — известного камерунского бойца. Однако поединок сорвался из-за травмы бицепса, полученной украинцем.

О том, что Такаму наконец найдена замена, сообщил целый ряд ресурсов, таких как BoxingScene и Eastsideboxing.

Они утверждают, что первым противником Усика в супертяжелом весе будет россиянин Андрей Федосов, а матч состоится 12 октября. Менеджер Федосова Алекс Вайсфельд подтвердил ТАСС эту информацию.

Между тем менеджер Александра Усика Эгис Климас заявил «РИА Новости», что «не думает», что соперником украинца станет именно Федосов, хотя признал, что в переговорах «упоминалась» его фамилия. Говоря о россиянине, Климас заметил, что «его имя в боксе не так на слуху, чтобы это было интересно телевидению и фанатам».

С этим, действительно, трудно спорить. 33-летний Андрей Федосов очень опытный супертяж, в его послужном списке 34 боя. Но его никогда не причисляли к потенциальным соискателям престижных званий. А, например, в классификации супертяжеловесов BoxRec он находится лишь на 47-м месте.

Между тем надо отметить, что последнее из трех своих поражений Федосов потерпел уже довольно давно — в 2017 году. Выиграл у него американец Брайант Дженнингс, который вскоре после этого продержался все 12 раундов против Владимира Кличко, оказав неуязвимому в то время и редко позволявшему кому-то услышать финальный гонг украинцу достаточно упорное сопротивление. С тех пор Федосов выиграл семь подряд боев, а в шести из них одержал победу нокаутом.

Алексей Доспехов