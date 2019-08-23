Перевозчики требуют выживания

Перевозчики Удмуртии требуют от властей республики бороться с нелегалами, которые занимаются перевозкой на пригородных и междугородных маршрутах. По их словам, нелегальные перевозчики не только забирают себе большую долю пассажиров, но и зачастую являются виновниками ДТП, поскольку не уделяют должного внимания состоянию транспорта и водителей, в результате чего страдают и сами пассажиры. Для того чтобы решить давно назревшую проблему, члены общественного совета при Минтрансе Удмуртии предложили ужесточить требования по конкурсной документации.

Во время общественного совета, который прошел 23 августа в миндортрансе Удмуртии, перевозчики региона выразили свое недовольство работой таксистов, которые работают на маршрутах регулярных перевозок. По их словам, таксисты, имеющие в своем транспорте восемь посадочных мест, набирают полную машину, тем самым они забирают их пассажиров. Такое происходит уже не первый год.

Давно назревшую проблему с перевозчиками обсудили представители регионального миндортранса и сам руководитель ведомства Алексей Горбачев.

«Что происходит: ездит регулярный перевозчик, у него стоимость проезда 50–60 рублей. Приходят таксисты, они тихонько вытесняют перевозчика, он уходит, и таксисты с 50–60 рублей меняют цену сразу до 120 рублей. Это уже привычная схема. Что происходит дальше: люди пишут жалобу главе республики, что нет транспорта. Проводится конкурс, его кто-то выигрывает, и начинается та же самая история. Поэтому мы считаем, что министерство транспорта должно защищать и беречь легальных перевозчиков»,— пояснил председатель регионального отделения Общероссийского объединения пассажиров Наиль Зиятдинов.

Кроме того, по мнению предпринимателей, иногда конкурсы по определению перевозчика выигрывают сомнительные конторы. От работы таких компаний страдают не только они, но и пассажиры, поскольку неизвестно, как водители этих предприятий проходят обучение, дорейсовый и послерейсовый медосмотры, где хранится автотранспорт и как происходит допуск транспорта и водителя на маршрут. По словам членов совета, такие перевозчики зачастую являются виновниками ДТП. Для того чтобы исключить такую ситуацию, необходимо ужесточить требования по конкурсной документации, считают предприниматели. С такой инициативой они вышли в миндортранс Удмуртии.

«По регулируемому тарифу идет 44 федеральный закон (закон „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.— «Ъ-Удмуртия»). Свои предложения нельзя туда включать. Хотите что-то поменять, выходите с законодательной инициативой на федеральный уровень, на изменение федерального закона»,— пояснил господин Горбачев.

Также он заявил, что сегодня миндортранс Удмуртии собирает аналитику и предложения перевозчиков о тарифе, который они хотели бы видеть, чтобы предприятия вышли из той экономической ситуации, которая сегодня у них складывается.

Господин Зиятдинов пояснил, что вопросы ужесточения требований к конкурсной документации, изменения стоимости перевозки и борьбы с нелегальными перевозчиками тесно связаны между собой.

«Допустим, перевозчик работает хоть с какой-то прибылью, но ему мешают незаконные перевозчики, он с ними борется, еще и льготники у него есть. В такой ситуации картина уже меняется совершенно»,— отметил Наиль Зиятдинов.

В качестве одного из вариантов по борьбе с нелегальными перевозчиками члены совета предлагают найти законные возможности для создания штрафных стоянок для задержания транспорта нелегалов. Со всеми предложениями, а также с просьбой проконтролировать ситуацию члены общественного совета планируют выйти к председателю правительства региона Ярославу Семенову.

Оксана Мымрина