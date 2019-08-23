За счет «безвозмездных поступлений» доходы ХМАО увеличились на 6 млрд рублей

В первом полугодии 2019 года доходы Ханты-Мансийского автономного округа—Югры составили 125,1 млрд руб., что на 6 млрд руб. больше аналогичного периода 2018 года. Об этом сообщила сегодня на заседании окружного правительства директор регионального департамента финансов Вера Дюдина.

Дополнительные средства, по ее ловам, были получены за счет безвозмездных поступлений, в частности, от межбюджетных трансферов из Тюменской области по программе «Сотрудничество» и остатков неиспользованных в прошлом году муниципалитетами трансферов, предназначенных для сноса ветхого жилья.

Годовой план доходов бюджета выполнен на 57,9%. Налоговые поступления составили более 109,2 млрд руб. Неналоговые — 3,8 млрд руб. Расходы округа в первом полугодии 2019 года равны 95,2 млрд руб. Большая часть расходов ушла на реализацию госпрограмм — 99,3%. Бюджет ХМАО в первом полугодии текущего года исполнен с профицитом 29,9 млрд руб.