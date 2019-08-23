«Яндекс. Такси» меняет место остановки

«Яндекс» может ограничить вызов такси в зоны с запрещенной остановкой — сервис протестировал технологию на Новом Арбате. Изменения заметили некоторые пассажиры: при заказе машины в зону у обочины агрегатор предлагал клиенту пройти до другого места, где водителю разрешено останавливаться. Пользователь получал сообщение: «Стоят камеры. Водитель получит штраф. Можно чуть подальше — сейчас покажем, где».

Тестирование проходило в четверг, 22 августа, но пока оно приостановлено, пояснила сотрудник пресс-службы «Яндекс. Такси» Наталья Рожкова: «В этой зоне на Новом Арбате действительно запрещена остановка автомобилей, включая такси. Установленные в этой зоне камеры фиксируют как нарушение даже десятисекундные остановки.

Поэтому мы протестировали технологию, которая предлагала пользователям, вызывающим машины на Новый Арбат, ближайшую точку с разрешенной остановкой для посадки и высадки пассажиров.

Это близко расположено и удобно. Сейчас тестирование приостановлено, и мы рассматриваем разные варианты решения, которое позволит водителям и пассажирам находить друг друга в тех зонах, где остановка такси ограничена. Сама ситуация с остановками в центре города много раз обсуждалась этим летом. В частности, таксопарки начали диалог в комитете по транспорту Московской торгово-промышленной палаты, и мы их поддержали. Насколько нам известно, также обсуждались специальные условия работы таксистов в зонах таких ограничений».

В начале лета стало известно, что таксисты массово отказываются от заказов в центре города, в частности, они жаловались на большое количество запрещающих знаков в пределах Садового кольца. Между тем, за остановку в неположенном месте более чем на 10 секунд автомобилистам грозит штраф в 3 тыс. руб.

Председатель профсоюза столичных таксистов Александр Макаров считает, что новая опция поможет водителям, но всех проблем не решит: «Десять секунд — это, конечно, маловато. Не знаю, каким надо быть спортсменом, чтобы запрыгнуть в машину или десантироваться из нее за это время. А пассажиры, между тем, бывают разные, некоторых не переубедить — они будут настаивать на своем, тем более если им автомобиль нужен именно здесь, на этом месте. Но если через приложение клиентов будут уведомлять о переносе места, в котором их ожидает автомобиль, то многие с пониманием к этому отнесутся. Что касается наших предложений в части правил остановки такси, то они были следующего характера: увеличить количество организованных стоянок для перевозчиков, чтобы они были в пешей доступности, в одной-двух минутах ходьбы, и чтобы эти места для такси не занимали другие автомобили. Опять же, высаживать и сажать пассажиров на остановках общественного транспорта должно быть разрешено».

Если технология, которую сейчас тестирует «Яндекс. Такси», заработает в полную силу, то машину нельзя будет вызвать со многих центральных улиц в Москве, предупредил столичный таксист Андрей: «Я думаю, что в таком случае со всех проспектов нельзя будет забирать пассажиров. Например, очень сложно это делать на проспекте Мира как в сторону области, так и в сторону центра — от Садового кольца до Рижской, потому что там везде остановка запрещена, кроме того, всегда плотное движение. Так что останавливаться трудно, а въехать во двор практически негде. Например, на Славянском бульваре есть остановка, но она не сильно облегчает задачу — тоже очень сложно забирать оттуда пассажира. Если же на Тверской останавливается таксист, то сразу возникает затор. Между тем, на этой улице много ресторанов, других заведений».

В Центре организации дорожного движения Москвы ранее заявляли, что знают о проблеме таксистов и стараются организовывать для них специализированные стоянки там, где это возможно.

Яна Пашаева