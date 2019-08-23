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Фото: Audi

Audi показала тизер концепт-кара AI:Trail quattro

Компания Audi показала тизер нового концепт-кара AI:Trail quattro, премьера которого состоится на автосалоне во Франкфурте.

На фотографии показан силуэт модели. Описание новинки гласит, что немецкий автопроизводитель готовит премьеру концептуального внедорожника будущего с электрической силовой установкой.

Напомним, премьера Audi AI:Trail quattro состоится в сентябре. Концепт-кар станет одним из двух анонсированных на 2019 год прототипов — первую новинку, Audi AI:me, показали в апреле на автосалоне в Шанхае.

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