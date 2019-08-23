В аэропорту Сочи экстренно сел самолет «Уральских авиалиний»

Сегодня, 23 августа, в 15:37 в Международном аэропорту Сочи совершил аварийную посадку самолет Airbus А 320 компании «Уральские авиалинии». Рейс следовал по маршруту Тель-Авив - Сочи .

По предварительным данным, у самолета произошло разрушение пневматика левого основного колеса. На борту находилось 160 пассажиров. Посадка прошла благополучно.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 22 февраля этого года Boeing 737 авиакомпании «Победа», выполнявший рейс Екатеринбург - Сочи, экстренно сел в аэропорту Волгограда. Во время полета у 45-летнего пассажира начался эпилептический приступ, а еще одна 52-летняя женщина упала в обморок.

1 сентября 2918 года в аэропорту Сочи воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, упало в реку Мзымту, повредило два крыла и загорелось. Спасатели эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа, восемнадцати из которых понадобилась медицинская помощь. Прямо во время спасательных работ на месте аварии от сердечного приступа скончался руководитель смены аэропорта.

Василий Хитрых