Работники «Тольяттиазота» собрали подписи горожан в поддержку предприятия

Георгий Портнов

На пяти площадках в Тольятти в пятницу прошел сбор подписей в поддержку ПАО «Тольяттиазот», передает корреспондент “Ъ-Волга” с места событий. Акция проводилась в парке и на набережной Комсомольского района, в супермаркете «Лента» и в ТРЦ «Космос», а также на площади в Центральном районе Тольятти.

«Подписи собирает организация “Рабочая оборона Тольятти”, которая ставит целью защитить ТОАЗ от клеветы и нападок миноритариев, а также от судейского произвола. Свою подпись могут поставить те, кто поддерживает предприятие и считают, что правда на его стороне»,– пояснили “Ъ-Волга” в пресс-службе «Тольяттиазота».

Подписи будут поставлены под личным обращением к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, авторы которого просят заступиться за предприятие.

«Подписи собирают представители общественной организации, созданной трудовым коллективом завода. Для узнавания на них надеты специальные каски и жилетки. На сегодняшний день мы собрали около трех тыс. подписей. Для этого мы не только работали на улице, но и обращались в городские общественные организации, детсады, школы, управляющие компании, медсанчасть №8 Комсомольского района, где тоже просили поддержать нас. Помимо подготовки обращения к губернатору мы раздаем на акции листовки, в которых коротко говорится о нашей организации, чтобы люди пришли домой и прочитали о нас, задумались. Может быть в следующий раз, придя на сбор подписей, они осознанно поддержат нас»,– рассказала “Ъ-Волга” председатель профсоюза «Тольяттиазота» Ольга Севостьянова.

Подписи в поддержку ТОАЗа будут собираться в публичных местах еще в течение недели. Организаторы акций рассчитывают, что свою солидарность с предприятием выразит не менее 5 тыс. горожан.

Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля 2019 года заочно приговорил экс-руководителей «Тольяттиазота» и остальных фигурантов дела к лишению свободы на срок восемь с половиной и девять лет.

Процесс, на котором экс-руководители ТОАЗа обвинялись в многомиллиардных хищениях при реализации продукции, длился с февраля 2018 года. По версии Следственного комитета РФ, с ноября 2007 по март 2012 года топ-менеджеры завода похитили весь произведенный предприятием аммиак и карбамид и продали его по заниженной стоимости швейцарской компании Nitrochem Distribution AG, которая затем реализовала продукцию по рыночной цене.

Следствие считало, что похищенная продукция завода стоимостью почти 85 млрд руб. была присвоена обвиняемыми. Сторона защиты отмечала, что за эти годы предприятие получило выручку в размере более 65,5 млрд руб., платило зарплаты и налоги в бюджет, а также дивиденды акционерам, а расчет стоимости продукции «Тольяттиазота», на котором строилось обвинение, содержал грубые ошибки.

Адвокаты ТОАЗа также заявляли о «беспрецедентном давлении, с которым столкнулись руководители, трудовой коллектив и даже юридические советники „Тольяттиазота“ как на этапе следствия, так и в ходе судебных разбирательств». Впоследствии представители ТОАЗа подали апелляцию на решение Комсомольского районного суда.

В конце июля на первом открытом собрании трудового коллектива предприятия было решено создать постоянно действующий антикризисный комитет «Рабочая оборона Тольятти». Организация поставила своей целью привлечь внимание федеральных и региональных властей к ситуации вокруг «Тольяттиазота».

В том же месяце профсоюз рабочих предприятия провел митинг и принял резолюцию в адрес губернатора Дмитрия Азарова с просьбой разрешить ситуацию вокруг ТОАЗа. По словам Ольги Севостьяновой, пока обратившиеся получили из аппарата губернатора только подтверждение о получении документа, но официального ответа до сих пор нет.

Георгий Портнов