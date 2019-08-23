Жителя Ростовской области осудили за убийство общеопасным способом

Ростовский областной суд признал виновным местного жителя Романа Юрченко виновным в убийстве знакомого общеопасным способом (п. «е» ч.2 ст.105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, 29-летний Роман Юрченко 13 августа 2018 года на встрече членов мотоклуба выстрелил из охотничьего ружья в сторону своего знакомого и большого количества людей, находящихся в непосредственной близости от него. Дробь из ружья попала пострадавшему в голову, мужчина скончался в больнице в тот же день. Отмечается, что поводом к убийству стал конфликт из-за денежного долга.

Суд назначил виновному 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Кристина Федичкина