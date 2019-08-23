Воронежское «Сименс Трансформаторы» поставило продукцию на Кубу

ООО «Сименс Трансформаторы» завершило поставку силовых трансформаторов для подстанции крупнейшего металлургического предприятия Кубы Antillana de Acero Jos Mart, следует из сообщения воронежской компании. Модернизацию и расширение кубинского предприятия проводит ООО «Промышленный инжиниринг» при содействии Минэкономразвития и Минпромторга РФ.

Специалисты «Сименс Трансформаторы» разработали для кубинского завода четыре силовых трансформатора мощностью от 12,5 до 125 МВА классами напряжения 35 и 220 кВ. «Российское энергетическое оборудование разрабатывалось с учетом специфики эксплуатации и климатических особенностей Кубы. Трансформаторы выполнены в “тропическом исполнении” и в соответствии со стандартами Международной электротехнической комиссии»,— подчеркнули в «Сименс Трансформаторах».

Antillana de Acero (Empresa Siderrgica Jos Mart) — крупнейшее металлургическое предприятие Кубы. Гаванский металлургический комбинат был основан в 1961 году, в 1973-м был реконструирован с помощью советских специалистов. Цель нынешней модернизации — достижение плановои годовои производительности завода в объеме 250 тыс. т проката. Для этого будет вестись строительство новой нагревательной печи производительностью 40 т в час, модифицироваться прокатный стан и устанавливаться новый полноценный участок отделки проката. Срок реализации проекта — до 2021 года. Проект может стать крупнейшим в кубинском металлургическом секторе за последние 20 лет.

Олег Мухин