В Ульяновской области планируетcя увеличить производство ветролопастей

На производственной площадке «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» в Ульяновской области планируют увеличить выпуск ветролопастей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время на новом предприятии произведено 47 лопастей. В июле 2019 начат процесс отгрузки товара на строящиеся ветропарки в Ростовской области. До конца года на заводе собираются выпустить 125 лопастей, в следующем году планируется изготовить 302 лопасти.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области будет построен новый ветропарк мощностью 75 МВт.

Андрей Сазонов