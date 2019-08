Третий фестиваль Summer Music Park прошел в Ботаническом саду с 15 по 18 августа

Во-первых, музыкальный open-air-фестиваль — это очень по-европейски, и город, проводя подобные концерты, еще раз подтверждает свой статус самого европейского города России, во-вторых, это, конечно, дань музыке.

Благодаря данному формате к классике приобщаются люди совершенно разного возраста, желающие в уютной и романтичной обстановке под сенью дубов послушать красивую музыку в живом исполнении.

Фестиваль Summer Music Park проводят в Петербурге в третий раз, и с каждый годом количество гостей в Ботаническом саду растет. И это понятно, потому что помимо прекрасной музыки (Шуберт, Штраус, Чайковский, Пьяцолла, Брамс) слушатель чувствует единение и уединение с музыкантами и с природой (запахи деревьев, цветов и свежеподстриженной травы — такое забытое в большом и шумном мегаполисе чувство). Все это создает невероятное настроение, которое хочется проживать снова и вновь.

Закрывали в этом году серию концертов под открытым небом мировыми хитами рок и поп-музыки в исполнении сольного проекта ведущего российского виолончелиста Дмитрия Ганенко — Ganenko & Band. Электровиолончель, скрипка, клавиши, ударная установка, бас и теплый прием петербуржцев сделали этот вечер по-настоящему наполненным и поистине творческим.

Знаменитые хиты («Shape of My Heart», «Show Must Go On», «The Lion King», «Don’t Speak», «Game of Thrones», «Skyfall», «Summer» Вивальди) и многие другие композиции и аранжировки уже не первый год собирают несколько сотен поклонников творчества коллектива в Ботаническом саду. Сюрпризом стали на этот раз импровизация на ханге Handpan New York от Владимира Маслова (ударные) и британский хит «Feeling Good», принесший в 1961 году Нине Симон мировую известность, его исполнила Софья Бридж (скрипка).

Ботанический сад с его чарующей атмосферой, вековые деревья и потрясающий запах цветов и растений создали в импровизированном зале парка неповторимую мелодию сердца и гармонию души, которая так необходима для восприятия музыки.