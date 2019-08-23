В Ростовской области выписали более 600 штрафов за нескошенную амброзию

С мая текущего года административная инспекция Ростовской области составила 627 административных протоколов за нескошенную траву. Общая сумма штрафов превысила 3,7 млн руб. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском и Шахтах. Отмечается, что также большая проблема с амброзией есть в Пролетарском, Орловском, Кашарском, Красносулинском, Шолоховском, Сальском и Тацинском районах.

«Сотрудники административной инспекции уделили пристальное внимание местам массового пребывания граждан, социальным и образовательным инфраструктурам, дворам и междворовым территориям многоквартирных домов. Наибольшее количество нарушений допустили руководители детских дошкольных учреждений и школ, главы муниципальных образований. В отношении должностных лиц составлено 334 протокола, в отношении юридических лиц — 244 протоколов»,— сказано в сообщении.

Ответственность за непокос травы несут владельцы участков. Штрафы в отношении граждан составляют до 5 тыс. руб.; должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; в отношении юридических лиц — от 70 тыс. до 100 тыс. руб.

Кристина Федичкина