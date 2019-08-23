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По факту гибели лоцмана из Туапсе возбуждено уголовное дело

Южным следственным управлением на транспорте возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда на танкере, капитаном которого на момент трагедии являлся иностранец. В результате нарушений погиб лоцман 2-ой категории лоцманской службы филиала АО «Роснефтефлот» в городе Туапсе, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2018 года с нефтеналивного причала выходил танкер–химовоз «MOUNT OLYMPYS», проводку танкера осуществлял впоследствии погибший сотрудник «Роснефтефлота». Окончив работу он по по лоцманскому судовому штормтрапу перебирался с танкера на буксир, упал в воду и утонул. Следствие считает, что основной причиной гибели лоцмана явились недостатки в организации рабочих мест на борту танкера.

В настоящий момент устанавливаются ответственные лица по соблюдению правил охраны труда на судне.

Андрей Ульченко


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