На следующей неделе в Татарстане прогнозируют дожди и похолодание

Гидрометцентр предупредил жителей Татарстана о грядущем похолодании. На следующей неделе непогоду принесет северный циклон. При этом в выходные в республике сохранится теплая погода, говорится в сообщении ведомства.

24 августа ожидается умеренно-теплая погода без осадков. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман. Ночью температура воздуха составит 8-13 градусов выше нуля, днем поднимется до 25 градусов. 25 августа в Татарстане ожидаются небольшие дожди. Столбики термометров покажут 9-14 градусов тепла ночью и 18-23 градусов днем.

Чуть прохладнее будет в понедельник, 26 августа. Ожидается сухая и прохладная погода. Ночью похолодает до 8-13 градусов выше нуля, днем потеплеет до 21 градуса. 27 и 28 августа Татарстан будет под воздействием северного циклона. Синоптики прогнозируется неустойчивый характер погоды: дожди, сильный ветер и дальнейшее похолодание.

"Ъ-Казань"