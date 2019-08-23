Росгвардия рассчитывает на исключительное право «аренды»

Росгвардия получит здания и земля, необходимые ей для выполнения служебно-боевых задач — соответствующий механизм прописан в проекте постановления правительства, который опубликован на официальном портале правовых актов. Планируется, что на рассмотрение заявки у местных властей будет десять дней, а в экстренной ситуации Росгвардия сможет отправлять устный запрос, на подтверждение которого дается 24 часа.

При этом речь не идет о предоставлении объектов частной собственности, подчеркнул официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин: «Речь идет о предоставлении помещений органами местной власти, в том числе муниципалитетами, для нужд Росгвардии при проведении и решении учебно-боевых задач. В качестве примера я могу привести ситуацию, которая сложилась в Иркутской области при ликвидации последствий наводнения. Тогда для этого была экстренно создана группировка Росгвардии, и для ее размещения, питания, медицинского обслуживания необходимы были помещения. В данном случае этот нормативно-правовой акт как раз и направлен для решения этих задач.

В нем не идет речь, скажем так, об использовании жилья, домов, каких-либо других помещений, принадлежащих гражданам.

Речь идет только о помещениях, которые принадлежат муниципалитетам».

Кроме того, сотрудники Росгвардии будут отвечать за поддержание состояния предоставленных им объектов и при необходимости оплачивать ремонт и коммунальными услугами. Подобные правила действовали и до сих пор, но теперь все нюансы сведены в единый документ, пояснил экс-руководитель подразделения КГБ по борьбе с терроризмом, полковник запаса ФСБ, Владимир Луценко: «В этом случае речь идет о чрезвычайной ситуации, связанной с выполнением боевых задач. Прежде так же обеспечивались действия различных служб в экстремальных условиях. Это все расписано в нормативных документах, и под них подзаконные акты выпускаются.

Сейчас, может быть, какие-то документы устарели, да и ситуация меняется, и в свете новых каких-то задач, поставленных перед Росгвардией, требуются такие полномочия.





Ведь до Росгвардии практически эти функции выполняли многие другие учреждения и ведомства. Теперь это все сосредоточено в одних руках, и документы должны быть приведены в соответствие. Поэтому, естественно, они хотят сейчас их обновить».

Два года назад Владимир Путин своим указом разрешил Федеральной службе охраны изымать землю для государственных нужд. Такое же право получили ФСБ, Росимущество и Минобороны.

Андрей Загорский