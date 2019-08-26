Жизнь без купюр. Как переход на безналичную оплату помогает россиянам экономить деньги и время В современном мире переход на цифровые сервисы в социальном секторе, как со стороны государства, так и в бизнесе, является драйвером устойчивого развития и роста благосостояния общества.

Михаил Казаков Фото: Facebook

О том, как внедрение смарт-технологий в различных сферах деятельности меняет жизнь людей и какие преобразования нас ждут в будущем,— в интервью генерального директора Акционерного общества «Расчетные решения» (дочерняя компания ПАО «Сбербанк») Михаила Андреевича Казакова.

— Какие процессы в социальной сфере можно подвергнуть изменениям?

— Развитие и масштабирование удобной, функциональной системы городской среды — транспорта, социальных объектов, жилищно-коммунального хозяйства — основные направления деятельности компании АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ».

Наша задача — внедрение системы безналичных расчетов, отвечающей самым высоким требованиям в области безопасности данных. Цель — выстроить единую информационную и платежную среду за счет интеграции в инфраструктуру любого масштаба и сложности.

Наши проекты позволяют сделать привычные будничные операции быстрыми и удобными, экономя время и деньги,— будь то оплата ежедневного проезда на общественном транспорте, внесение платы за электроэнергию или горячую воду, оплата школьного питания, переводы родным, погашение кредитов.

Фото: АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

— Данные решения предназначены только для физических лиц?

— Нет, мы создаем систему, инструментами которой пользуются и госсектор, и юридические лица, и обычные пользователи. Решения устроены таким образом, чтобы для каждого участника процесс был прозрачным, понятным и максимально быстрым. Во многих проектах также задействованы региональные органы исполнительной власти. Процесс внедрения каждого участника имеет свою специфику, но мы стараемся соблюсти баланс, детально описать каждый процесс, пройти качественное тестирование, чтобы на выходе получить высокотехнологичный продукт.

Например, для рынка ЖКХ мы предлагаем облачное решение БРИС ЖКХ — онлайн-платформа для расчета начислений и учета платежей за коммунальные услуги. БРИС ЖКХ — это сервис, объединяющий пользователей (как физических, так и юридических лиц) и поставщиков услуг таким образом, чтобы обеспечить комфорт населению.

Созданные посредством платформы БРИС платежные поручения просты и понятны для оплаты, расщепления и обработки платежа банком. Процесс начислений полностью автоматизирован, что значительно ускоряет время расчетов и повышает собираемость платежей до 92%. Минимизация участия человека сокращает количество ошибок, создает прозрачную систему контроля денежных средств, что в конечном итоге значительно экономит время каждого участника процесса.

БРИС ЖКХ создает эффективные процессы взаимодействия в отрасли коммунального хозяйства, от которого выигрывают все участники процесса.

Фото: АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ»

— Среди ваших проектов есть уникальные разработки?

— В рамках развития безналичной оплаты проезда специалисты «Расчетных решений» создали собственный транспортно-карточный процессинг (далее — ТКП) на основе открытой системы, аналогов которому в нашей стране нет. Особенность данного решения в том, что банковской картой можно не только оплачивать поездки, но и записывать и использовать абонементы, а также учитывать льготные проездные.

Одним из значимых запусков этого года стало единое платежное решение «Алга» в Башкирии. Теперь пассажиры могут оплачивать поездки бесконтактными банковскими картами, а также новой единой транспортной картой на территории всей республики. Ранее в Башкирии на различных маршрутах действовало одновременно несколько разных решений по оплате проезда. Для того чтобы пассажир смог безналично оплатить проезд в любом транспортном средстве, ему приходилось приобретать несколько разных транспортных карт и регулярно их пополнять в слаборазвитой сети агентов. При этом ни о какой единой системе скидок или пересадочных тарифах речи быть не могло.

Система «Алга» отныне позволяет жителям республики не задумываясь оплачивать проезд по единым правилам, получать максимальные скидки за частое пользование общественным транспортом и даже просто забыть о необходимости предварительной покупки билета или пополнении транспортной карты, подключив автоплатеж или оплачивая проезд с помощью банковской карты любого банка.

Фото: Adobe Stock

— Как технологии «Расчетных решений» помогают сделать жизнь удобнее и комфортнее?

— Введение безналичной оплаты на общественном транспорте предоставляет пользователям возможность оплатить проезд, не задумываясь о том, достаточно ли у пассажира денежных средств, не переплатил ли он за проезд, если ехал не до конечной остановки. Пассажир пополняет карту удаленно, и даже в случае утери кошелька ему доступна оплата проезда. Особенно это важно для родителей, так как теперь они уверены в том, что ребенок сможет доехать до дома с занятий, ведь баланс карты ребенка под контролем у родителей.

При оплате проезда транспортной или банковской картой пассажиру не нужно обращаться к водителю, списание оплаты происходит за доли секунды, соответственно, время ожидания очереди на вход снижается или сводится к нулю.

В личном кабинете приложения БРИС ЖКХ можно передавать показания счетчиков, оплачивать услуги ЖКХ и контролировать правильность начислений не выходя из дома.

Фото: Adobe Stock

Платформа интегрирована с ГИС ЖКХ, что дает возможность управляющим компаниям, ресурсоснабжающим организациям и расчетно-информационным центрам в автоматизированном режиме выгружать информацию по сформированным начислениям за услуги, а также данные по счетчикам и их показания.

Наши проекты — это не просто высокотехнологичные решения безналичной оплаты, это экосистема, объединяющая смарт-технологии для создания комфортной благополучной среды для населения. Наши технологии экономят время на повседневных будничных действиях, чтобы люди могли уделять больше времени себе, своим родным и близким, а не стоять в очереди для оплаты проезда или коммунальных услуг.

— Для чего нужно внедрять безналичную оплату в образовательных учреждениях?

— В школе ребенок, особенно в старших классах, проводит больше половины дня. Для растущего организма, испытывающего большие умственные нагрузки, очень важно правильное и сбалансированное питание. Наличные деньги дети могут потерять, их могут отнять, дети могут их потратить на сладости вместо полноценного обеда, а еще родители могут просто забыть оставить детям деньги на еду.

Мы же предлагаем дать ребенку смарт-карту, которой он может оплатить обед в столовой или буфетную продукцию. Родитель может в любой момент в режиме реального времени пополнить баланс карты удобными для него способами: через приложение «Сбербанк Онлайн», переводом с банковской карты любого банка, пополнение на расчетный счет через терминалы и банкоматы. Вся информация о покупках отображается в личном кабинете родителя на сайте ладошки.дети

Фото: Adobe Stock

Для детей младшего и среднего школьного возраста мы предлагаем систему «Накрытые столы»: родитель заранее заказывает комплексный обед ребенку в личном кабинете, учитель формирует списки для организаций питания, а ребенок приходит на обед, где его ждет накрытый стол. Такая система позволяет комбинатам питания более точно подходить к планированию закупок продукции, таким образом, сокращаются издержки на их стороне.

Сегодня более 300 школ на территории России выбрали наше решение и признали, что безналичные расчеты — это не только удобно, но и в лучшую сторону влияет на качество питания детей. «Ладошки» позволяют органам местного самоуправления контролировать поставку питания по сниженной отпускной цене, предназначенного для льготной категории школьников. Для комбинатов питания это также выгодно: денежные потоки становятся полностью прозрачными, а информация о заказах четко фиксируется в электронном виде.

В разрезе управления регионом система «Ладошки» дает возможность получения информации о потребляемых продуктах питания органам местного самоуправления. Анализируя полученные данные, администрация может вносить предложения по формированию меню школьников с изменением продуктов питания для создания сбалансированного рациона, исходя из времени года и эпидемиологической обстановки.

— Возможно ли интегрировать проекты в масштабах регионов?

— Наши проекты разработаны таким образом, чтобы максимально эффективно работать как на малых, так и на сложных комплексных инфраструктурах.

К примеру, в июле 2019 года была успешно запущена безналичная оплата транспорта в Ханты-Мансийске. А месяцем ранее в Башкирии заработало единое платежное решение «Алга», объединяющее свыше 6 тыс. транспортных средств на территории всей республики.

При развертывании системы очень важно учитывать необходимость обеспечения высокого уровня безопасности при проведении платежей и сохранения персональных данных плательщиков. В наших проектах все расчеты осуществляются в соответствии с федеральным законодательством РФ через Небанковскую кредитную организацию «Расчетные решения».

— Какие задачи вы видите перед собой в будущем?

— Сегодня у нас есть планы по расширению экспансии безналичной оплаты транспорта в регионах и усовершенствования и развития текущих сервисов.

Следующий шаг в развитии платформы БРИС ЖКХ — это сервисы, которые помогают людям общаться с управляющими компаниями, заказывать и получать бытовые услуги (начиная от замены лампочек до установки шлагбаума), общаться с другими жильцами, принимая общие решения о содержании дома, об обеспечении комфортного быта.

Что касается нашего проекта «Ладошки», мы провели интеграцию карты для оплаты питания с транспортной картой «Стрелка». Теперь школьники Подмосковья могут пользоваться одной смарт-картой для покупки обеда в столовой и оплаты проезда.

Наша задача — предоставить клиентам необходимые в повседневной жизни сервисы таким образом, чтобы это было для них максимально комфортно, удобно, в режиме онлайн и в условиях одного окна.