Zenith отмечают 50-летие хронографа El Primero

Специально к золотому юбилею самого точного хронографа в мире часовая мануфактура Zenith выпустила серию из трех моделей El Primero с 50-летней гарантией и ограниченным тиражом в 50 экземпляров. Цель создания серии — воспроизвести оригинальные черты El Primero 1969 года: 38-миллиметровый корпус, выгнутое сапфировое стекло, трехцветные счетчики на циферблате, тахиметрическую шкалу, форму стрелок, очертание часовых маркеров и даже заводной головки и ушек часов. Создание столь точной копии стало возможным благодаря полной оцифровке оригинала. Единственным исключением стала задняя крышка часов, которая раньше была металлической, теперь же выполнена из сапфирового стекла, что позволяет заглянуть внутрь механизма, современной версии легендарного El Primerо, способной отмерять время с точностью до 1/10 секунды. Три модели часов юбилейной серии выполнены в корпусе из желтого, розового и белого золота.