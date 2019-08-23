Верховный суд поддержал сеть супермаркетов «Кировский» в споре с УФАС

Верховный суд РФ не выявил нарушений в соглашениях екатеринбургской сети супермаркетов «Кировский» с поставщиками продукции на полки магазинов. В 2018 году управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области оштрафовало ритейлера на 1 млн рублей за нарушение закона «Об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ».

Напомним, на условия договора с ООО «Лев» (юридическое лицо «Кировского») в июне прошлого года пожаловался в УФАС один из поставщиков сети – ООО «УГМК-Агро». Поставщику не понравилось условие договора о том, что по штрафным санкциям из-за реализации в магазинах сети поставленной продукции ненадлежащего качества должен платить поставщик товара. А если надзорные органы выявят ненадлежащую продукцию и оштрафуют «Кировский», то поставщик обязан возместить все расходы.

Антимонопольная служба пришла к выводу, что это условие является нарушением п. 4 ч. 13 ст. 9 закона о торговле. Закон о торговле запрещает продовольственным торговым сетям «совершать действия по возмещению расходов, не связанных с исполнением договора поставки товаров».

«Кировский» оспорил в Свердловском арбитражном суде решение УФАС, однако суды трех инстанций признавали решение антимонопольщиков законным. К диаметрально противоположным выводам пришла судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда РФ.

«Верховный Суд установил, что вызвавшее нарекания УФАС условие договора сформулировано неопределенно. И установить смысл спорного условия договора возможно только в системном единстве с другими условиями договора и его природой в целом. Примененный Верховным судом системный метод толкования спорного условия договора позволяет с определенностью прийти к выводу об отсутствии нарушения закона о торговле»,— отметила партнер Eversheds Sutherland Оксана Петерс. Она надеется, что позиция Верховного суда РФ будет ориентиром для судов при разрешении аналогичных или схожих споров в дальнейшем. Тем более, что по применению рассмотренной нормы закона о торговле на данный момент практически нет судебной практики, что создает неопределенность в ее толковании.

Алексей Охлопков