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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ   |  купить фото

В ресторанах Нижнего Новгорода может появиться фирменное городское меню

Нижегородские рестораторы могут сформировать фирменное городское меню, элементы которого будут представлены в разных заведениях общепита. Об этом сообщает пресс-служба администрации города, цитируя главу департамента предпринимательства и туризма Андрея Моисеенко.

«Нижегородское меню может стать естественной точкой притяжения путешественников в город, шефы которого кормили даже российских императоров»,– говорит господин Моисеенко. По его словам, в городе планируется создать «гастрономическую игру нюансов вкуса».

В формировании гастрономического бренда города предлагают принять участие не только рестораторам и шеф-поварам, но и экскурсоводам, представителям туроператоров, краеведам и промоутерам – по словам главы департамента, для развития туризма в городе необходимо объединить усилия различных секторов городской экономики. «Я предлагаю относится к отрасли городского туризма как вертикально интегрированному холдингу, в котором каждая компания, в нашем случае – профильный сектор, передает продукт, в нашем случае – клиента-путешественника, на следующий технологический участок»,– говорит Андей Моисеенко. В результате такой работы город должен предоставить «гармоничный комплексный продукт» на мировом туристическом рынке.

Анастасия Еремина


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